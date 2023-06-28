Сегодня в Казани потеплеет до +28 градусов

В среду, 28 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +26... +28 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +23 до +28°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Временами возможны дожди.



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Татьяна Демина