Среди россиян возрос спрос на туры на Кипр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди россиян растет спрос на туры на Кипр с перелетом через Кувейт. Об это сообщает «РИА Новости» со ссылкой на туроператоров.

— Закрываем свои блоки через Кувейт вовремя, вылеты в июне загружены уже на 50%. Но, безусловно, на продажи влияют несколько факторов: наличие других открытых направлений с прямым перелетом и необходимость оформления визы, так как для некоторых туристов это все же отталкивающий фактор, — сообщила PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева.

При этом в начале полетной программы в конце апреля билеты практически не продавались, рассказали в компании «Русский Экспресс». К сегодняшнему дню туры стали гораздо популярнее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается виз, по словам Жанны Богачевой, у организованных туристов не возникает проблем с их оформлением. Случаев отказа еще не было



Напомним, российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров почти на треть в мае 2023 года — до 8,7 млн человек. Это на 1,4% меньше, чем в мае 2021-го, когда перевозчики работали не под санкциями.

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Елизавета Пуншева