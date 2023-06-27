В Казани ограничат движение по улицам Железнодорожников, Петербургской и Островского
В Казани временно ограничат движение по трем улицам, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
- с 1 по 4 июля ограничат движение автомобилей в районе здания №19к1 по улице Железнодорожников в поселке Юдино в связи со строительством наружных тепловых сетей.
- с 9 июля по 7 августа будет действовать ограничение на участке от ул. Петербургской до ул. Островского, в районе здания №86а по ул. Петербургской в связи с производством работ по переустройству сетей кабельной канализации.
Жителей и гостей столицы Татарстана просят заранее выбирать маршрут и передвигаться согласно временным знакам.
В Казани на улице Алексея Козина с 28 июня по 21 июля частично ограничат движение транспорта. Это связано со строительством трасс водопровода и напорной канализации.
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