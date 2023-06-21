В Татарстане в конце весны сократилась выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За май 2023 года татарстанцам выдали 3 247 кредитов на покупку новой машины или автомобиля с пробегом. Это на 10,4% меньше, чем в предыдущем месяце, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству выданных в конце весны автокредитов Татарстан занял 4-е место среди 30 российских регионов-лидеров. На первом месте по-прежнему Москва, жители которой за май взяли 4 207 кредитов на покупку машины. На второй строчке Московская область (3 584), на третьей — Санкт-Петербург (3 398).

В десятку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край, Башкирия, Ростовская, Челябинская и Свердловская области, Пермский край. Топ-30 по итогам мая замыкает Чувашия — 634 автокредита, что на 13,3% меньше, чем в апреле.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, за май 2023 года в России выдали 65,5 тысячи автокредитов. Это на 7,8% меньше, чем в апреле.

— Прежде всего это объясняется сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая. В целом достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Напомним, по количеству выданных в апреле автокредитов Татарстан также занимал 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров. В топ-3 входили Москва, Московская область и Санкт-Петербург.



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Татьяна Демина