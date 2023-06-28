В Казани в ясную погоду лучше всего работается логистам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В том, что в солнечную погоду лучше всего работается, в Казани признались 53% логистов, 49% менеджеров по закупкам и 45% водителей. Об этом свидетельствует соответствующий опрос SuperJob.

Также в топ любителей работать в ясную погоду вошли секретари (43%), квалифицированные рабочие и дизайнеры (по 40%).



При этом, напротив, в пасмурную погоду предпочитают трудиться дизайнеры (45%), операторы call-центров (35%), секретари (33%), маркетологи (32%) и системные администраторы (29%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно, — комментируют они.

Не важна же погода чаще всего менеджерам по работе с клиентами (57%), медсестрам (56%) и маркетологам (44%).

Напомним, почти треть казанцев, 35%, считают, что на их работоспособность, в частности, влияет погода. Причем среди респондентов с высоким заработком о метеозависимости заявляют реже.

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Елизавета Пуншева