В Казани в ясную погоду лучше всего работается логистам
В том, что в солнечную погоду лучше всего работается, в Казани признались 53% логистов, 49% менеджеров по закупкам и 45% водителей. Об этом свидетельствует соответствующий опрос SuperJob.
Также в топ любителей работать в ясную погоду вошли секретари (43%), квалифицированные рабочие и дизайнеры (по 40%).
При этом, напротив, в пасмурную погоду предпочитают трудиться дизайнеры (45%), операторы call-центров (35%), секретари (33%), маркетологи (32%) и системные администраторы (29%).
— Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно, — комментируют они.
Не важна же погода чаще всего менеджерам по работе с клиентами (57%), медсестрам (56%) и маркетологам (44%).
Напомним, почти треть казанцев, 35%, считают, что на их работоспособность, в частности, влияет погода. Причем среди респондентов с высоким заработком о метеозависимости заявляют реже.
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