В Бугульме выпустили из СИЗО замглавы исполкома

Как стало известно «Реальному времени», в Бугульме освобожден из-под стражи замруководителя исполкома Бугульминского района Вахит Гарафутдинов. Такое решение принял Бугульминский горсуд, отказав в ходатайстве СК о продлении этой меры пресечения.



23 февраля обвиняемый чиновник встретит в кругу семьи. Суд избрал ему домашний арест до 16 марта, установив ряд запретов и ограничений, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Бугульминского горсуда. О замене реального ареста домашним суд просили сам Гарафутдинов и его адвокат, ссылаясь на состояние здоровья перенесшего операцию на сердце фигуранта и отсутствие доказательств, что он может скрыться от следствия.

Напомним, дело против замглавы исполкома Бугульминского района в СК возбудили 22 декабря 2022 года. По версии следствия, чиновник причастен к хищению средств по контракту 2018 года на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района. Речь идет о сумме около 2 млн рублей — разнице между ценой контракта и экспертной оценкой проведенных работ. Кроме того, силовики считают, что 4 года назад руководитель получил взятку от директора и учредителя компании «Эколог» Наиля Фазлиева в размере 450 тысяч рублей «за общее покровительство и содействие при проведении аукционов и заключении муниципальных контрактов» по тому же объекту. Претензии силовиков Вахит Гарафутдинов на старте расследования отрицал.

Расследование продолжается.