Российские авиакомпании в мае 2023 года увеличили перевозки пассажиров почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров почти на треть в мае 2023 года — до 8,7 млн человек. Это на 1,4% меньше, чем в мае 2021-го, когда перевозчики работали не под санкциями, сообщает РБК.



По словам директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элины Кулиевой, причины роста пассажиропотока связаны с «эффектом низкой базы» 2022 года и открытием новых локальных туристических направлений.

Так, в мае 2023 года аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) увеличил число пассажиров на 30% и стал вторым аэропортом страны по числу путешественников (1,75 млн), уступив только Шереметьево.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин, если на авиарынке или в экономике в целом не произойдет экстраординарных событий, по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний может достичь 110–120 млн человек.

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Маргарита Головатенко