Менее четверти россиян тратят материнский капитал на ипотеку

22% россиян направят или уже направили материнский капитал на ипотеку. 18% из них — на погашение действующего ипотечного кредита, еще 14% — на первоначальный взнос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Всего маткапитал получили 68% респондентов. 20% из них отметили, что пока не решили, куда его тратить. 13% планируют направить эти средства на образование детей , 2% — на ежемесячные выплаты на ребенка, 1% — на накопительную пенсию для матери.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На досрочное погашение ипотеки в этом году направили 3,67 миллиарда рублей, на первый взнос — 3,8 миллиарда рублей. На ежемесячные выплаты из средств маткапитала использовали 1,6 миллиарда рублей.

Напомним, материнский капитал планируют разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга — поправки в законопроект уже подготовлены и согласованы.

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Елизавета Пуншева