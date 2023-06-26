Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал введение налога на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в I чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Об этом информирует «РИА Новости».

Документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

Не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В марте министр финансов страны Антон Силуанов рассказывал, что в результате введения налога на сверхприбыль крупных компаний ожидается поступление в бюджет дополнительных 300 млрд рублей. Новый обязательный платеж он считает справедливым. В июне правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса.



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Айрат Назипов