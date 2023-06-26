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На Волге возле казанского поселка обнаружили 30-метровую трубу

16:38, 26.06.2023

На Волге возле казанского поселка Новое Победилово обнаружили 30-метровую металлическую трубу, которая представляет опасность для маломерных судов, движущихся на больших скоростях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Труба ограничивает надводные габариты пути, что требует от судоводителей осторожности и соблюдения особых правил движения в районе этого препятствия

Координаты трубы: 550 43I 41.030II N 490 03I 33.970II E. Участок оградили навигационными знаками.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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