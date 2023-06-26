В сельской местности проживает меньше четверти молодежи Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане большая часть молодежи — 77,7% — сосредоточена в городах. В сельской местности проживают лишь 22,3% лиц в возрасте 14—35 лет, то есть меньше четверти.

В городах республики, по данным на начало 2023 года, проживало 813,4 тысячи молодых людей. В селах их оказалось почти в 3,5 раза меньше — 233,2 тысячи, сообщает Татарстанстат.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На начало 2023 года в Татарстана проживало 1,046 млн человек, относящихся к молодежи. Из них больше трети — это лица в возрасте 15—24 лет — 384,1 тысячи жителей. Доля 14-летних в категории молодежи составила 4,26%, а 35-летних — 7,36%.



Соотношение мужчин и женщин в категории молодежи Татарстана почти равное — 50,4 и 49,6%. Это 527,4 тысячи и 519,3 тысячи человек соответственно.



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Татьяна Демина