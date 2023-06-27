Сегодня в Казани потеплеет до +25 градусов
Во вторник, 27 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани воздух прогреется до +23—25 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +26°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике потеплеет до +28 градусов. Временами возможны дожди.
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