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Сегодня в Казани потеплеет до +25 градусов

06:30, 27.06.2023
Сегодня в Казани потеплеет до +25 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 27 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +23—25 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +26°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике потеплеет до +28 градусов. Временами возможны дожди.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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