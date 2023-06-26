В Казани у каждого третьего офисного сотрудника случаются конфликты из-за кондиционера

В Казани конфликты на работе из-за кондиционеров случаются у каждого третьего сотрудника. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

— Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе, — комментируют ситуацию казанцы.

При этом, о том, что подобных конфликтов у них на работе не случается, сообщили 44% респондентов. Еще у 24% опрошенных в офисе попросту нет климатической техники.

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего такие конфликты происходят среди работников старшего возраста — от 35 до 44 лет (37%). Казанцы моложе 34 лет о такой проблеме заявляли реже (27%). Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин — 35% против 29% соответственно.



Напомним, в Казани 36% работников рассказали, что конфликтовали со своими коллегами, а 35% ссорились с начальством. Почти четверть (24%) конфликтовавших с коллегами казанцев уверены, что инициатором последней ссоры был коллега.

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Елизавета Пуншева