У казанского «Кольца» из-за аварии образовалась пробка

В Казани около ТЦ «Кольцо» образовалась пробка из-за аварии, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Два легковых автомобиля столкнулись напротив «Бургер Кинг». У одного сильно поврежден бампер.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Пушкина пробка наблюдается по двум направлениям, движение затруднено и в Щербаковском переулке. В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки 3 балла.

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В начале прошлой недели на Сибирском тракте в Казани из-за аварии образовалась пробка в 2 км. Авария случилась возле «КАН Авто» в сторону города. Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, один из автомобилей пытался проскочить на мигающий желтый.

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Маргарита Головатенко