Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму после субботнего скачка цен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Организация уже заявляла, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы.

— Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра» — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в организации, в настоящий момент очень дорого лететь в Тбилиси и Белград, а в остальном — тарифы обыкновенные.

Вместе с этим российские банки начали снижать курсы валют. Так, в «Сбере» по состоянию на 12:00 по мск курсы находятся на уровне 89,79 рублей за доллар и 95,75 рублей за евро по сравнению с 90,09 рублей за доллар и 96,06 рублей за евро накануне. В приложении банка «Тинькофф» курсы установлены на уровне 89,4 рублей за доллар и 97,4 рублей за евро по сравнению с 91,1 за доллар и 99,25 за евро накануне.

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Максим Кокунин