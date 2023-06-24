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«Рубин» опубликовал состав на летние сборы

19:46, 24.06.2023
«Рубин» опубликовал состав на летние сборы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» опубликовал состав команды на летние учебно-тренировочные сборы. На просмотре в казанском клубе находится полузащитник Руслан Оздоев.

Помимо него, на сборах присутствуют еще 27 футболистов:

Вратари: Юрий Дюпин, Никита Янович, Артем Исмагилов.

Защитники: Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Рустамжон Ашурматов, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Мацей Рыбус, Илья Рожков.

Полузащитники: Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Игорь Коновалов, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Михаил Костюков, Солтмурад Бакаев, Ленар Фаттахов.

Нападающие: Мераби Уридия, Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович.

Российская премьер-лига опубликовала полный календарь на следующий сезон. Первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив».

Также сегодня завершилась жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В групповом этапе «Рубин» попал в группу B. В рамках турнира казанцы сыграют против «Ростова», «Локомотива» и «Урала».

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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