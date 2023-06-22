Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и одержала победу в матче второго круга теннисного турнира в Берлине, призовой фонд которого составляет около 680 тысяч евро.



Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

В четвертьфинале 26-летняя Кудерметова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

18 июня российская теннисистка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, выиграла травяной турнир категории WTA-250, проходивший в Хертогенбосхе. В финале она обыграла соотечественницу, 14-ю ракетку мира Веронику Кудерметову.

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Маргарита Головатенко