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Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

18:20, 22.06.2023

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и одержала победу в матче второго круга теннисного турнира в Берлине, призовой фонд которого составляет около 680 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

В четвертьфинале 26-летняя Кудерметова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

18 июня российская теннисистка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, выиграла травяной турнир категории WTA-250, проходивший в Хертогенбосхе. В финале она обыграла соотечественницу, 14-ю ракетку мира Веронику Кудерметову.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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