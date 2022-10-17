Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram в России наблюдаются сбои, сообщили пользователи, это подтверждают данные сервиса Brand Analytics.

По состоянию на 20:07 мск, было зафиксировано 57 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны. Стоит отметить, что пользователи жалуются на проблемы при получении сообщений и их пересылке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 10 октября. Тогда с проблемами в работе приложения столкнулись 55% пользователей, о трудностях с отправкой сообщений заявили 23%, с получением — 13%.

В начале октября пользователи из России сообщили о сбоях в работе сервисов 2GIS, в том числе сбои наблюдались в Казани. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Казани, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Также сбои возникли и в Казахстане. Причиной сбоев стали DDoS-атаки. Работа сервисов восстановлена.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин