Международная федерация волейбола продлила отстранение российских команд

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Международная федерация волейбола (FIVB) продлила отстранение от международных соревнований российских и белорусских команд. Информация опубликована на сайте организации.

— После подробного рассмотрения юридической комиссией административный совет FIVB подтвердил свое предыдущее решение о том, что все российские и белорусские национальные команды, клубы, официальные лица и спортсмены по пляжному волейболу и волейболу на снегу не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях до дополнительного уведомления, — говорится в сообщении.

Также федерация решила не включать сборные России и Белоруссии в мировые рейтинги на время их отсутствия. Рейтинговые очки обеих стран остаются замороженными.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) для получения от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсации в размере более чем 76,3 млн долларов из-за отмены чемпионата мира в России. Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России, включая Казань.

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Айрат Назипов