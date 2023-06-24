У казанцев самым популярным летним десертом оказалась клубника в шоколаде

Казанцев с наступлением лета все чаще привлекают десерты из ягод и фруктов, выяснили аналитики маркетплейса Flowwow. В июне на них зафиксировали 10% снижение стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А их популярность, наоборот, выросла в 3,3 раза.

Самым популярным вариантом летнего десерта оказалась клубника в шоколаде.

В июне онлайн-продажи таких изделий в Казани выросли в пять раз, а их средняя стоимость на платформе за год снизилась на 11% и составила 1 960 рублей.

Немного реже жители города приобретали букеты из фруктов.

Средняя стоимость таких товаров на маркетплейсе составила 2 620 рублей: за год цена снизилась на 14%.

Фото: realnoevremya.ru

Также казанцы стали чаще заказывать букеты из клубники.



В этом месяце такие изделия покупали почти в три раза активнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средний чек снизился на 3% и составил 2 230 рублей.

Популярностью у казанцев пользуются и букеты из конфет.

В июне этого года онлайн-продажи оригинальных композиций из конфет и леденцов увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость таких десертов снизилась на 33% и составила 1 440 рублей.

В этом году в Татарстане плодово-ягодными культурами планируется засеять не менее 1,5 тыс. гектаров и собрать свыше 1,8 тыс. тонн продукции, сохранив объемы на уровне прошлого года. Всего в ягодный кластер входит боле 50 крестьянско-фермерских хозяйств.



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Илина Хакимова