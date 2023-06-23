Руководитель УФНС по Марий Эл Лилия Гатина покинула пост

Руководитель УФНС по Марий Эл Лилия Гатина покинула должность, которую занимала на протяжении последних пяти лет. Главный налоговик уходит в связи с окончанием срока контракта.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ новым руководителем стала Марина Петрова. Ранее она возглавляла УФНС по Чувашии, покинула эту должность в марте прошлого года.

Лилия Гатина с 2003 года занимала должность начальника ИФНС Набережных Челнов, после чего перешла на службу в соседнюю республику. Ее представили новому коллективу в июне 2018-го.



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Маргарита Головатенко