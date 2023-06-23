В Челнах выявили случай клещевого энцефалита у ребенка

В Челнах зарегистрировали случай клещевого энцефалита, он подтвердился в Набережно-Челнинской инфекционной больнице (НЧИБ), сообщили в пресс-службе медучреждения.



Это первый случай за последние несколько лет, выявленный среди детей в НЧИБ.

Клещ укусил пятилетнюю девочку в область наружного угла глаза в Муслюмовском районе. Пострадавшая поступила с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту и боль в животе.

— От серьезных последствий ребенка уберегло своевременное обращение за медицинской помощью. Юная пациентка получала лечение и находилась под нашим наблюдением почти две недели. С положительной динамикой, без последствий была выписана домой на дальнейший амбулаторный этап наблюдения, — отметил лечащий ребенка врач-инфекционист НЧИБ Сергей Хабаров.

Врачи отмечают, чем ближе укус к голове, тем выше риск заражения энцефалитом.

В Татарстане с начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 5 537 человек. Показатель составил 147,86 на 100 тысяч жителей, что выше среднемноголетнего уровня в два раза (71,1). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель обращений из-за присасывания клещей в республике вырос на 6%. За медицинской помощью тогда обратились 5 218 человек — 140,14 случая на 100 тыс. жителей.

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Маргарита Головатенко