Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели помидоры, бананы и чай

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 13 по 19 июня в Татарстане подешевели некоторые продукты питания, в том числе свежие томаты, бананы, черный байховый чай и вермишель. Без изменений за неделю осталась средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (75,68 руб./кг) и сухих молочных смесей для детского питания (1039,91 руб./кг).

Заметнее всего в Татарстане подешевели свежие помидоры — на 8,07%. Средняя цена одного килограмма на 19 июня составила 111,26 рубля.

На другие продукты питания динамика снижения цен за неделю сложилась следующим образом:

бананы — на 2,96%, до 103 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,55%, до 914,21 руб./кг;

пшено — на 1,35%, до 41,81 руб./кг;

питьевое молоко цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности — на 1,14%, до 60,45 рубля за литр;

вермишель — на 1,1%, до 66,83 руб./кг;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике снизились средние цены на пшеничную муку, гречку, твердые, полутвердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания. Минимально подешевели сливочное и подсолнечное масло, маргарин, творог, соль, сосиски и сардельки, следует из данных Татарстанстата.

Подешевели с 13 по 19 июня в республике и некоторые овощи, входящие в «борщевой набор». Средняя цена капусты снизилась на 2,08%, до 54,43 руб./кг, а репчатого лука — на 1,35%, до 63,52 рубля за килограмм.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина