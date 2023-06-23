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В Казани отстранена от должности признавшая вину в афере директор НИИ агрохимии и почвоведения

11:42, 23.06.2023
В Казани отстранена от должности признавшая вину в афере директор НИИ агрохимии и почвоведения
Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Сегодня Приволжский райсуд Казани рассмотрел ходатайство следствия по делу обвиняемой в афере Елены Прищепенко, директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения. Представитель СК просила отстранить фигурантку от занимаемой должности, чтобы лишить ее рычагов административного давления на свидетелей и потерпевших из числа подчиненных, передает журналист «Реального времени».

Старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина поддержала позицию следствия. Сама Прищепенко и ее адвокат не возражали.

Напомним, дело против директора НИИ возбудили в мае. По версии силовиков, мадам директор сначала без оснований выписывала подчиненным премии, а потом собирала их наличными. Пока в деле фигурирует сумма в 407 тысяч рублей.

Вину в этом преступлении Прищепенко признала, сообщила сегодня на заседании старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Евгения Романова.

При этом в конце мая суд отказал в ходатайстве СК о домашнем аресте для руководителя НИИ, ограничившись запретом определенных действий.

Сегодняшнее ходатайство о временном отстранении от должности было удовлетворено.

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