Институт РАН: на Камчатке ночью началось извержение вулкана Ключевской сопки

На вулкане Ключевской сегодня — самом высоком действующем вулкане Евразии (4850 метров) — сегодня ночью началось извержение, сообщили руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.



— На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается, — отметила Гирина.

Ночью камеры видеонаблюдения в поселке Ключи зафиксировали свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера.

Пока вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации и населения, так как выбросов пепла не наблюдается. Однако если активность существенно повысится, выбросы могут представлять опасность для воздушной техники, уточняют «РИА Новости».

Последнее вершинное извержение вулкана Ключевской происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 4,5 тысячи человек — находится на склоне вулкана в 30 км от кратера. Диаметр вершинного кратера равен 700 метрам.



В конце апреля на Камчатке с вулкана Шивелуч зафиксировали выброс пепла на высоту до 3,5 тыс. метров, в населенных пунктах выпадение пепла зарегистрировано не было.

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Илина Хакимова