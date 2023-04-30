С вулкана Шивелуч на Камчатке зарегистрировали пепловый выброс на высоту до 3,5 тыс. м

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке с вулкана Шивелуч зафиксировали выброс пепла на высоту до 3,5 тыс. метров, в населенных пунктах выпадение пепла не зарегистрировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 м при высоте самого исполина — 3 283 м, — говорится в сообщении.



Также отмечается, что пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива, на пути шлейфа населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Шивелучу присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.



Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Усть-Камчатского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана не оказалось.

Также в окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Максимальная магнитуда — 4,2.

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Илина Хакимова