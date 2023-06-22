«Boeing отдыхает»: Михаилу Мишустину показали салон самолета Ту-214
Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках визита на Казанский авиационный завод осмотрел салон самолета Ту-214. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина
В ходе визита Мишустин поинтересовался у раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Рустам Нургалиевич, как вы сказали?»
— Boeing отдыхает, — ответил тот
Также сегодня премьер-министр страны посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Раис Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру, что работа находится под его личным особым контролем.
Сегодня же стало известно, что Казанский авиационный завод имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев») получит по решению президента России Владимира Путина 41,8 млрд из Фонда национального благосостояния.
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