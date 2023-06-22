СИБУР планирует вложить минимум 285 млрд рублей в проекты в Татарстане

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

СИБУР в 2022—2027 годах планирует инвестировать в проекты в Татарстане не менее 285 млрд рублей. Об этом говорится в материалах холдинга ко Дню поставщика СИБУРа в Казани.



Среди проектов — этиленовый комплекс ЭП-600 и индустриальный парк.

Напомним, в августе 2022 года «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Инвестиции в проект «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь — около 2 тысяч гектаров.

Ожидается, что «Алабуга» обеспечит парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. По предварительным оценкам, совместные инвестиции ОЭЗ и СИБУР в проект могут составить 1,3 трлн рублей.

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