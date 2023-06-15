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В Казани снесут самовольно установленные голубятни, шлагбаумы и бытовки

10:33, 15.06.2023
В Казани снесут самовольно установленные голубятни, шлагбаумы и бытовки
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани утвердили очередные списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В них попали голубятни, бытовки, шлагбаумы и торговый павильон.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани демонтируют три объекта:

  • торговый объект по ул. Межлаука, вблизи дома №15/1;
  • торговый павильон по ул.Мамадышский тракт, вблизи дома №44в;
  • торговый объект по ул.Годовикова, вблизи дома №14.

Их собственников казанским властям установить не удалось, но они должны выполнить предписание до 19 июня. В противном случае объекты демонтируют в принудительном порядке с 20 июня по 17 сентября и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

По распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани демонтируют 10 объектов:

  • голубятни по ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №6Б и №97;
  • забор, столбики и цепи по проспекту Ямашева вблизи дома №61;
  • автоматический шлагбаум по ул. Измайловская, вблизи дома №23;
  • цепи и столбики по ул. Короленко, вблизи дома №85;
  • забор по ул.Дементьева, вблизи дома №18;
  • будка охраны по проспекту Ямашева, вблизи дома №85;
  • нестационарные бытовки по ул.Гаврилова, вблизи дома №56;
  • металлические столбы и трос по ул.Чистопольская, вблизи дома №9А;
  • шлагбаум по ул.Дементьева, вблизи дома №18

Собственников девяти из десяти объектов установить не получилось. Им необходимо в течение пяти дней начиная с 15 июня выполнить демонтаж. Если требование властей они не выполнят, объекты снесут в принудительном порядке в течение 90 со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа.

Неделю назад в Казани опубликовали перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в который попали павильон шиномонтажа, летние веранды и автофургоны. Их снесут до 10 сентября.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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