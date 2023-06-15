В Казани снесут самовольно установленные голубятни, шлагбаумы и бытовки

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани утвердили очередные списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В них попали голубятни, бытовки, шлагбаумы и торговый павильон.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани демонтируют три объекта:

торговый объект по ул. Межлаука, вблизи дома №15/1;



торговый павильон по ул.Мамадышский тракт, вблизи дома №44в;



торговый объект по ул.Годовикова, вблизи дома №14.



Их собственников казанским властям установить не удалось, но они должны выполнить предписание до 19 июня. В противном случае объекты демонтируют в принудительном порядке с 20 июня по 17 сентября и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

По распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани демонтируют 10 объектов:

голубятни по ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №6Б и №97;

забор, столбики и цепи по проспекту Ямашева вблизи дома №61;

автоматический шлагбаум по ул. Измайловская, вблизи дома №23;

цепи и столбики по ул. Короленко, вблизи дома №85;

забор по ул.Дементьева, вблизи дома №18;

будка охраны по проспекту Ямашева, вблизи дома №85;



нестационарные бытовки по ул.Гаврилова, вблизи дома №56;



металлические столбы и трос по ул.Чистопольская, вблизи дома №9А;



шлагбаум по ул.Дементьева, вблизи дома №18



Собственников девяти из десяти объектов установить не получилось. Им необходимо в течение пяти дней начиная с 15 июня выполнить демонтаж. Если требование властей они не выполнят, объекты снесут в принудительном порядке в течение 90 со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа.

Неделю назад в Казани опубликовали перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в который попали павильон шиномонтажа, летние веранды и автофургоны. Их снесут до 10 сентября.



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Татьяна Демина