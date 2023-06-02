FT: Евросоюз может принять новые правила по замораживанию активов за обход санкций

Евросоюз может принять новые правила по замораживанию активов лиц, которых подозревают в обходе санкций, сообщила газета Financial Times.



По данным издания, пакет мер, одобренный ЕП с незначительными поправками, могут принять на следующей неделе. Он предусматривает создание специальных подразделений для отслеживания финансовых потоков и имущества, которое попадает под замораживание.

Государства в превентивном порядке при необходимости могут принять «немедленные меры» для удержания отслеженной идентифицируемой недвижимости до официального распоряжения властей.

Правила могут применить в отношении «значительных средств, источник которых не установлен», или в случае смерти владельца.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России. По ее словам, более 90 компаний зарегистрированы в Китае.

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Маргарита Головатенко