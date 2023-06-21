Игорь Сафиуллин: в Казани нет ландшафтного архитектора, это большая проблема

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инженер садово-паркового строительства, главный ландшафтный архитектор «Таврида.АРТ» города Судак Игорь Сафиуллин на открытии летней архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» назвал большой проблемой отсутствие в Казани ландшафтного архитектора.



— Всю эту работу должен вести ландшафтный архитектор города. Есть ли у вас такой? Нет. Но его на самом деле нет ни в одном из городов России. Это большая проблема. Есть в Белгороде, но он появился только в последний год, — заключил Сафиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в столице Татарстана обязанность по рассмотрению ландшафтных проектов выполняет управление архитектуры, а еще Институт развития города.

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Маргарита Головатенко