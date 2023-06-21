В Татарстане на час закроют участок трассы М-7

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Возле села Татарское Бурнашево в Верхнеуслонском районе Татарстана из-за ремонта на один час закроют движение по трассе М-7. Дорогу перекроют 21 июня с 23.30 до 00.30 22 июня на 762-м километре, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Время закрытия могут скорректировать из-за погоды или продолжения ремонтных работ. После их завершения движение будет осуществляться в штатном режиме.

На указанном участке трассы строят надземный пешеходный переход. Предполагается, что он поможет безопасно переходить один из самых загруженных участков М-7, где ежедневно проезжают 34 тысячи автомобилей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Напомним, на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск построили два модульных надземных пешеходных перехода. Они расположились возле поселков Грузинский (119-й км) и Урняк (121-й км) Зеленодольского района Татарстана.

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Айрат Назипов