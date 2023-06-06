В Татарстане на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск построили два надземных пешеходных перехода

На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск возвели два модульных надземных пешеходных перехода. Они расположились возле поселков Грузинский (119-й км) и Урняк (121-й км) Зеленодольского района Татарстана.

Как сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», специалисты смонтировали опоры пролетного строения, ферменное металлическое пролетное строение и лестничные сходы из стали. На металлических конструкциях применена технология антикоррозийной защиты элементов.

Для маломобильных граждан установили подъемные платформы, для слабовидящих пешеходов — тактильно-рельефные наземные указатели с противоскользящим покрытием. На объектах устроено освещение, подключены системы удаленной диспетчеризации и видеоконтроля.

— Инновационные конструкции полностью соответствует всем нормативам и требованиям безопасности. Сооружения помогут исключить аварии с участием пешеходов на одном из самых загруженных участков автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, по которому в сутки проезжает более 45 тыс. автомобилей, — рассказали в учреждении.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

Теперь на участке автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, соответствующему IБ технической категории, не осталось наземных пешеходных переходов.

На сегодняшний день на федеральных трассах Татарстана эксплуатируется 4 подземных и 14 надземных пешеходных переходов. Однако в ближайшее время таких объектов станет больше: к концу 2024 года на трассе М-7 «Волга» введут в строй 44 надземных пешеходных перехода, а в 2025 году — три модульных на 833, 841 и 847 км трассы М-7, добавили в пресс-службе.

Напомним, еще в 2017 году возле поселка Урняк водитель КАМАЗа снес надземный переход. В результате инцидента никто не пострадал.



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Айрат Назипов