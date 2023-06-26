«Просто захотелось отметить Татарстан на этой горе»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Искандером Шафигуллиным

«Просто захотелось отметить Татарстан на этой горе»

На высочайшую гору Северной Америки — гору Денали в США — поднял флаг Татарстана уроженец республики Искандер Шафигуллин. Об этом он сообщил «Реальному времени».

— Вообще, это распространенная традиция — поднимать различные флаги на подобные вершины. Я думаю, это первый раз, когда флаг Татарстана был поднят на этой вершине. Просто захотелось отметить Татарстан на этой горе, — отметил скалолаз.

Также, по словам Шафигуллина, он может быть первым татарином, покорившим Денали. Достоверных данных на этот счет нет.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстанец занимается альпинизмом около пяти лет и уже покорил несколько вершин.

— Сейчас делаю программу «7 вершин мира» — это 7 высочайших точек 7 континентов. Поднимался на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, сейчас вот 4 гора, — рассказал собеседник издания.

Высота горы — 6 190 метров. Она признана одной из самых холодных в мире и самой высокой в Северной Америке, а также входит в программу «7 вершин мира».

«Это тяжелая гора»

Как вспоминает Шафигуллин, подъем на Денали оказался крайне тяжелым. Температура ночью в палатке достигала -30 градусов.



— Подъем был достаточно сложный, и вообще это тяжелая гора. Северная вершина мира, одна из самых холодных. По ночам в верхних лагерях в палатке было до -30. Очень холодная гора, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако сложен подъем, по его словам, оказался не только низкими температурами, но и отсутствием туристической инфраструктуры.

— Она еще сложна тем, что нужно весь груз тащить с собой — всю еду, всю экипировку. На этой горе нет носильщиков, поваров и прочего, это восхождение именно в спортивном стиле. Оно тяжело физически и оно тяжело климатически. Холод и ветер, — пояснил скалолаз.

При этом, как отметил собеседник «Реального времени», их команде с погодой еще повезло: «Мы ждали некоторые время для штурма вершины, для восхождения, и погода пришла».



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Елизавета Пуншева