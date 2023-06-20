Cisco ликвидирует одно из российских юрлиц

Американский производитель сетевого оборудования Cisco ликвидирует одно из своих российских юрлиц — ООО «Сиско Системс», сообщает «Интерфакс».



Решение принято на собрании акционеров 19 июня. Кредиторы могут заявить требования в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

ООО «Сиско Системс» зарегистрировано в сентябре 2006 года. Выручка по итогам 2022 года составила 441,2 млн рублей, продемонстрировав сокращение в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом. Чистый убыток возрос в 17,6 раза — до 1,8 млрд рублей.

В начале июня сообщалось, что Минпромторг рассматривает возможность ограничения в Россию параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, в числе которых был и Cisco.



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Маргарита Головатенко