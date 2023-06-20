На «Госуслугах» начался прием документов в вузы

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Прием документов в вузы начался на портале «Госуслуги», заявление можно подать в пять любых вузов страны, до пяти специальностей в каждом, сообщили в Минцифры России.



Для подачи заявления необходима только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Заявления принимаются на любые формы обучения, на платное и целевое обучение, программы бакалавриата и специалитета, второе высшее образование.

В этом году к сервису подключили 1 022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Чтобы поступить в вуз онлайн, необходимо:

Запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз;

Заполнить заявление и указать приоритеты зачисления, а еще желаемую форму обучения;

Отправить заявление и отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени;

Подать оригинал документа об образовании онлайн;

Получить уведомление о зачислении.

При выборе платной формы обучения заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».

В июне в Госдуме предложили создать цифровой сервис, с помощью которого молодежь сможет бронировать пространства вузов для своих нужд и проведения мероприятий.

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Маргарита Головатенко