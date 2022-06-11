В Госдуме предложили сделать пространства ВУЗов открытыми для студентов

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев предложил создать цифровой сервис, с помощью которого молодежь сможет бронировать пространства ВУЗов для своих нужд и проведения мероприятий. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Потенциал университетов в реализации молодёжной политики огромен. Но часто они закрыты для городской молодежи. Мы предлагаем создать цифровой сервис на Госуслугах, через который молодёжь сможет бронировать пространства вузов для проведения мероприятий и своих нужд, участия в активностях и пользования услугами — бассейном, футбольным полем и другими объектами, — заявил он.

Метелев добавил, что также следует проработать возможность использования образовательными организациями инфраструктуры друг друга на основании специальных соглашений. По его словам, открытые инфраструктуры помогут расширять возможности для студентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности. По ее словам, такая мера поможет молодежи более глубоко осознать процессы, происходящие в России и мире.



Максим Кокунин