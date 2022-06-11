В Госдуме предложили сделать пространства ВУЗов открытыми для студентов
Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев предложил создать цифровой сервис, с помощью которого молодежь сможет бронировать пространства ВУЗов для своих нужд и проведения мероприятий. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Потенциал университетов в реализации молодёжной политики огромен. Но часто они закрыты для городской молодежи. Мы предлагаем создать цифровой сервис на Госуслугах, через который молодёжь сможет бронировать пространства вузов для проведения мероприятий и своих нужд, участия в активностях и пользования услугами — бассейном, футбольным полем и другими объектами, — заявил он.
Метелев добавил, что также следует проработать возможность использования образовательными организациями инфраструктуры друг друга на основании специальных соглашений. По его словам, открытые инфраструктуры помогут расширять возможности для студентов.
Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности. По ее словам, такая мера поможет молодежи более глубоко осознать процессы, происходящие в России и мире.
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