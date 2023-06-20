В Татарстане утвердили положение о подготовке сил и средств защиты населения от ЧС

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которое утверждает положение о подготовке сил и средств защиты населения от ЧС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подготовка сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Татарстане будет включать комплекс мероприятий по приобретению знаний и практических навыков, формированию морально-психологических качеств, необходимых для успешного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите населения и территории Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные учения, специальные учения и тренировки, штабные и объектовые тренировки в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.

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Айрат Назипов