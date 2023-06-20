В челнинской БСМП открыли мемориальную доску в честь первого главврача

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео YoubTube.com/Челны 24 Новости Челнов

В Набережных Челнах открыли мемориальную доску с барельефом первому главному врачу БСМП — Иреку Ишкинееву. На церемонии присутствовали его сыновья и родственники, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Ирек Гасимович был таким человеком, про которых мы говорим: «Они создавали историю». Благодаря таким людям мы идем вперед. Он оставил после себя большое наследие. Сегодня все это светлое большое дело продолжает современный коллектив БСМП, — рассказал руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов.

Строительство БСМП начали в 1973 году. Ирек Ишкинеев присутствовал на ежедневных строительных планерках, устранял недоработки в проектных документах, вносил предложения, подбирал команду высококвалифицированных врачей-специалистов. В самой больнице он проработал вплоть до 1989 года.

Мемориальная доска расположилась на здании у входа в первый терминал больницы. На ней изображена краткая информация о враче.

Ирек Ишкинеев в годы жизни получил звание заслуженного врача Татарстана. Также он был кавалером орденов «Знак Почета», Дружбы народов и почетным гражданином Набережных Челнов. Врач ушел из жизни на 89-м году. Это произошло в 2018 году.

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Айрат Назипов