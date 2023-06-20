На фестивале «Элбэдэн» в Татарстане впервые организуют гастрономические зоны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году на фестивале исторической реконструкции «Элбэдэн» в Татарстане впервые организуют гастрономические точки, где можно будет продегустировать блюда времен Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции, посвященной мероприятию, сообщила его организатор Наиля Тазиева.

По ее словам, пятый юбилейный фестиваль будет отличаться от предыдущих большим количеством интерактивных площадок и новыми номерами артистов. Она обратила внимание, что за 5 лет проведения «Элбэдэна» в Татарстане активно начало развиваться реконструкторское движение.

— На тот момент, когда мы 5 лет назад фестиваль еще обсуждали, исторических событий, посвященных периоду Великой Отечественной войны, еще не было. Были другие исторические события в Татарстане, но период войны не трогался. Я считаю, он придал сильный импульс для развития реконструкторского движения нашего в Татарстане. После нашего фестиваля начали развиваться и другие реконструкции, — отметила Наиля Тазиева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, село Альвидино Пестречинского района Татарстана снова готовится принимать на своей земле Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». В этом году мероприятие пройдет 24—25 июня. Чем отличается нынешняя программа — подробнее в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева