Два района Казани частично останутся без воды в начале июля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за проведения ремонтных работ по улице Карла Маркса Вахитовский и Советский районы Казани частично останутся без воды. Как сообщает МУП «Водоканал» ее не будет с 12.00 1 июля до 19.00 2 июля.

Воду отключат по следующим адресам:



Б.Красная — нечетные номера домов от д.№23 до д.№67Б, четные номера домов от д.№34/16 до д.№68/1;

К.Маркса — нечетные номера домов от д.№31/7 до д.№71А корп.7, четные номера домов от д.№38 до д.№76 корп.4;

Пушкина —четные номера домов от д.№8 до д.№86а, нечетные номера домов — 19, 21, 21а, 23, 25, 27/2, 29в, 29/34, 29 лит.А, 37;

Н.Ершова — нечетные номера домов от д.№1 до д.№27и, четные номера домов от д.№2 до д.№32а/1;

Калинина — кроме домов 1, 3А, 3Б;

Волкова — кроме домов 1/53, 2, 3;

Пл.Свободы, 1, 2 , 3/64;

Касаткина, 11, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 25, 20Б, 22, 23 стр.;

Тельмана, 5, 15, 20, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 26, 28/2, 30, 32, 40, 42, д.- 14, 17, 18, 19/12а, 24, 29, 36;

Тихомирнова, 1, 7, 11;

Пр. Нужина, 2/27, 4/29 лит.А;

Кремлевская Набережная, 33, 33/1, 33/2;

Университетская, 34/29;

Некрасова, Кочетов пер., Маяковского, Толстого, Подлужная, Поперечнр-Подлужная, Саначина пер., Адамюка, Бассейная, М.Красная, Театральная, Саммера, Жуковского, Гоголя, Галактионова, Горького, Щапова, Бутлерова, Катановский пер., Профессорский пер., Ульянова-Ленина, Овражная, Низенькая, Айвазовского, Муштари, Курашова, Груздева, Достоевского, Лесгафта, Чехова, Роща Фрунзе, Л. Шмидта, Товарищеская, Вишневского, Академическая, Зеленая, Зинина, Заслонова, Раб.Молодежи, Центральная, Абжалилова, Хороводная, М. Латыпова, Маленькая, Бойничная, Х.Атласи, Нестеровская, Нестеровский Овраг, Нестеровский спуск, Закамская, Охотская, Тихая, Задне–Бойничная, Сборная, Ракетная, Поперечно-Центральная, Одесская, Кривая, Кузнечная, Малая Слободская, Потребительская, Мало-Пугачевский Овраг, Ново-Пугачевская, Пугачевская, Поперечно-Хороводная, А.Еники, Ветеринарная, Ад. Нахимова, Щепкина, Старая, Нахимовский Овраг, Д. Бедного, 1-я Привольная, 2-я Привольная, Горный пер., Пехотная, Пехотный пер., Ремесленная;

в поселке Аметьево — все улицы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Советском районе Казани возможны кратковременные перебои водоснабжения. Давление будет понижено по следующим адресам:

Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 корп.1,2,3,4; 18 корп.1,2,3,5; 2, 18 корп.4;

Гвардейская, 56, 58, 59, 59а, 61, 63, 52г, 53Б, 53 корп.9; 53Б корп.2,4; 54, 54 корп.1,2,4,5; 54 лит.Б; 54а,Б,в,д,е,и,к; 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8; 56а,Б, в;

Даурская, 44в,г; 46а, 48а,в, 44Б,д; 44Б/1, 46, 46Б,в,г; 48Б.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

В конце апреля власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов