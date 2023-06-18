В Татарстане на пожаре в частном доме погибли три человека — прокуратура организовала проверку
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района республики. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
На место происшествия выехал прокурор муниципалитета Айрат Галимарданов.
Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в 13.17 (мск) поступило сообщение о горении частного одноэтажного жилого дома по адресу: Тукаевский район, д. Саитово, ул. Торговая, д. 21. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.
К тушению пожара привлекали 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и 5 единиц техники. В 14.05 произошла локализация пожара, в 14.15 — ликвидация открытого горения. Обнаружены тела трех погибших.Происшествия Татарстан
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