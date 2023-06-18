В Татарстане на пожаре в частном доме погибли три человека — прокуратура организовала проверку

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района республики. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выехал прокурор муниципалитета Айрат Галимарданов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в 13.17 (мск) поступило сообщение о горении частного одноэтажного жилого дома по адресу: Тукаевский район, д. Саитово, ул. Торговая, д. 21. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.

К тушению пожара привлекали 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и 5 единиц техники. В 14.05 произошла локализация пожара, в 14.15 — ликвидация открытого горения. Обнаружены тела трех погибших.