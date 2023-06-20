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Большинство казанцев довольны своим браком или отношениями

01:28, 20.06.2023
Большинство казанцев довольны своим браком или отношениями
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство казанцев — 89% мужчин и 87% женщин — довольным своими отношениями с романтическим партнером. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Не радует брак 11% опрошенных мужчин и 13% женщин. Абсолютно несчастны в отношениях 5% представителей сильного пола и 7% — прекрасного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души», сообщили 49% мужчин и 54% женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», меньше: такими видят свои отношения 27% мужчин и 24% женщин.

Напомним, согласно одному исследованию, женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе. Ученые выяснили: чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания, причем чаще всего влияние счастливого супружества на психологическое состояние сказывается на мужчинах.

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Елизавета Пуншева
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