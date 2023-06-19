В МЧС объяснили причину пожара под Ленинской дамбой в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова

Сегодня под Ленинской дамбой загорелись провода в лотках. Площадь горения составила 10 квадратных метров, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

— В 15:58 19 июня поступило сообщение о пожаре под мостом через Ленинскую дамбу. После того, как аварийная бригада электросетей обесточила провода, пожарные приступили к тушению. В 16.34 полная ликвидация пожара, — рассказали нам.

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова

Вчера ночью в Казани в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Павлюхина случился пожар. Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек.

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Айрат Назипов