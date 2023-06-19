В Казани сотрудники МЧС спасли на пожаре четырех человек
Вчера ночью в Казани в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Павлюхина случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Происходило горение вещей на площади 2 кв. метров в квартире.
Пожарные в составе звена газодымозащитной службы из квартир вышележащих этажей по лестничному маршу с помощью масок спасаемого капюшонного типа спасли четырех человек — двух женщин и двух детей.
Один пострадавший мужчина с ожогами был госпитализирован в РКБ.
— Причина пожара устанавливается, — уточнили в пресс-службе.
Вчера стало известно, что после пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района Татарстана обнаружили тела семи человек, четверо из них — дети. СУ СК России по республике возбудил уголовное дело.
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