В Казани сотрудники МЧС спасли на пожаре четырех человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вчера ночью в Казани в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Павлюхина случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Происходило горение вещей на площади 2 кв. метров в квартире.

Пожарные в составе звена газодымозащитной службы из квартир вышележащих этажей по лестничному маршу с помощью масок спасаемого капюшонного типа спасли четырех человек — двух женщин и двух детей.

Один пострадавший мужчина с ожогами был госпитализирован в РКБ.

— Причина пожара устанавливается, — уточнили в пресс-службе.



Вчера стало известно, что после пожара в частном доме в селе Саитово Тукаевского района Татарстана обнаружили тела семи человек, четверо из них — дети. СУ СК России по республике возбудил уголовное дело.



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Илина Хакимова