Детский омбудсмен Татарстана предложила разработать закон о статусе для беременных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к депутатам Госдумы с инициативой разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной». Копии обращения отправлены на имена председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, пишет RT.

— Прошу вас разработать и вынести на голосование проект федерального закона «О статусе и правовых гарантиях беременной», в котором будет закреплен социальный статус женщин, ожидающих ребенка, и отражены социальные и правовые гарантии государственной поддержки каждой беременной гражданки Российской Федерации, независимо от уровня дохода и иных имущественных критериев, — говорится в обращении.

Волынец также просит рассмотреть ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 МРОТ с месяца, следующего за месяцем постановки на медицинский учет, независимо от факта трудоустройства. Кроме получения ежемесячных выплат, она хочет внести в законопроект гарантию бесплатной помощи социального работника в случае, если беременность протекает с осложнениями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен также считает необходимым предусмотреть в данном законопроекте ряд иных мер поддержки и привилегий, которые «имеют большое значение для беременных».

В конце мая Ирина Волынец выступила с инициативой проводить процедуру искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По ее словам, аборты — один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье женщин, в том числе приводящий к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.



Председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала инициативу Волынец. Она считает, что нужно прекратить ущемлять права женщин и предложила искать другие способы решения проблемы увеличения рождаемости.

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Айрат Назипов