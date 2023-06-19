В выходные в Татарстане средние температуры оказались на 4—5°С ниже нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные в Татарстане средние температуры оказались на 4—5 градусов ниже нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью с 17 на 18 июня через Татарстан прошел холодный атмосферный фронт. В воскресенье днем воздух прогрелся лишь до +16..+19 градусов. Ночью похолодало до +2..+9°С.

Дождей в выходные в Татарстане не наблюдалось. Местами отмечался сильный северный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане до конца недели сохранится прохладная погода. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.



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Татьяна Демина