Татарстан вошел в тройку российских лидеров по заявкам на патенты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству поданных заявок на изобретения в 2022 году. На первом месте расположились Москва и Московская область, на втором — Санкт–Петербург и Ленинградская область, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

В исследовании говорится, что в прошлом году общее число патентов составило 27 тысяч. На долю физических лиц пришлась почти четверть (24,2%) от общего числа заявок. Каждый третий патент в России приходит от высшего учебного заведения, каждый четвертый — от частного бизнеса, а каждый шестой — от научно–исследовательских институтов.

— Россия сохраняет высокую активность в разработке инноваций. Важно, что четверть всех патентов приходится на актуальные для людей и развития страны вопросы: медицину, образование, инфраструктуру и транспорт. География разработок неоднородна — наряду с Москвой и Санкт–Петербургом, высокую активность в разработке инноваций демонстрируют Казань, Екатеринбург, Владимир, Краснодар и Иваново, — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В сфере медицины большая часть патентов связана с борьбой с коронавирусом, производством оборудования и синтезом новых лекарств. В образовании самыми популярными темами являются обучение вождению, создание тренажеров–симуляторов и программ. В части инфраструктуры изобретатели сконцентрированы на возобновляемой энергетике с акцентом на солнечную энергию, а в транспорте — на воздушных, наземных и надводных средствах передвижения.

Напомним, аналитическая служба «Реального времени» регулярно исследует заявки от предпринимателей Татарстана в Роспатент и обнаруживает там много весьма любопытных тенденций. Еженедельные подборки — в специальном сюжете интернет-газеты.



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Айрат Назипов