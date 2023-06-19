В Татарстане за неделю провели почти 43 тысячи тестов на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 24-ю неделю 2023 года — с 12 по 18 июня — провели 42 745 тестов на коронавирус. Всего в республике выполнено 9 297 999 лабораторных исследований на COVID-19.

За последние семь дней охват тестированием на коронавирус в показателях на 100 тысяч татарстанцев составляет 152,7. Он соответствует нормируемому уровню, который предполагает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.



По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 138 случаев COVID-19. Вылечились от него 203 769 человек, умерли — 2 010.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за предыдущую неделю — с 5 по 11 июня — в Татарстане провели 42 699 лабораторных исследований на коронавирус. Охват тестированием за 7 дней в показателях на 100 тысяч человек в Татарстане составил 152,5.



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Татьяна Демина