«Пока цифры удручающие»: мэр Нижнекамска — о смертности в городе
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал о показателе смертности в городе. По его словам, «цифры удручающие».
— Буквально на прошлой неделе мы провели анализ смертности. Пока цифры удручающие. Не очень приятны для нас в части того, что мы иногда мы теряем здоровых, по нашим меркам, людей, — сказал он на деловом понедельнике.
Также Муллин призвал горожан обращать внимание на диспансеризацию. По его мнению, здоровье людей зависит не только от медицины, но и от отношения к себе.
Также мэр города поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником.
В апреле в системе Нижнекамского здравоохранения произошли кадровые изменения. В двух больницах города сменились главврачи. Им поставили задачу улучшить демографические показатели и снизить смертность.
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